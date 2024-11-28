За сутки ВСУ ликвидировали более 1200 россиян и уничтожили 20 артсистем оккупантов
За прошедшие сутки, 27 ноября, Силы обороны Украины уничтожили 1 220 российских захватчиков и более 20 артиллерийских систем врага. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет около 736 630 военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 28.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 736 630 (+1 220) человек,
- танков ‒ 9 450 (+1) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 19 306 (+2) ед,
- артиллерийских систем – 20 852 (+22) ед,
- РСЗО – 1 255 ед,
- средств ПВО – 1 005 ед,
- самолетов – 369 ед,
- вертолетов – 329 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 661 (+45) ед,
- крылатые ракеты 2 765 ед,
- корабли / катера ‒ 28 ед,
- подлодки ‒ 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 30 186 (+60) ед,
- специальной техники – 3 697 (+10) ед.
Напомним, сегодня утром, 28 ноября, российские войска нанесли удар по Украине 188 ракетами и беспилотниками разных типов. Силы ПВО сбили 79 ракет и 35 ударных БПЛА.
На Сумщине FPV-дроны "Стальной Границы" уничтожили танк Т-80, МТ-ЛБ и внедорожник оккупантовВсе новости »
28 ноября 2024, 07:40ВСУ показали, как сейчас выглядит разрушенный россиянами Торецк
28 ноября 2024, 07:15На Донетчине Силы обороны уничтожили российские танки, пушки и "Град"
28 ноября 2024, 01:20
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
Суд продолжил меру пресечения главе Хмельницкой МСЭК и снова уменьшил залог
28 ноября 2024, 14:00Ракетная атака на Прикарпатье: повреждены более 30 домов и ЛЭП
28 ноября 2024, 13:56Оккупанты с дронов атаковали автобусы в Херсоне
28 ноября 2024, 13:39План окончания войны от Кита Келлога: баланс между безопасностью и компромиссами
28 ноября 2024, 13:22В Харькове раздался взрыв: россияне бьют КАБами
28 ноября 2024, 12:59Международные партнеры передадут Харьковщине еще 111 генераторов для отопительного сезона
28 ноября 2024, 12:45Комбинированная атака на Украину 28 ноября: ПВО уничтожила 79 ракет и 35 "шахедов"
28 ноября 2024, 12:20Аварийные отключения света отменены, – Укрэнерго
28 ноября 2024, 12:18Оккупанты расстреляли пленных бойцов ВСУ вблизи Новодаровки на Запорожье
28 ноября 2024, 12:06
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Все блоги »