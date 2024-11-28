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28 ноября 2024, 07:33

Энергетика Украины под массированным ударом России: в регионах введены отключения света

28 ноября 2024, 07:33
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иллюстративное фото: Укрэнерго
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Сегодня утром, 28 ноября, РФ снова наносит массированные удары по украинской энергетике. По областям применяются экстренные отключения света

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, передает RegioNews.

"Снова энергетика под массированным ударом врага. Атаки на энергообъекты происходят по всей Украине. Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" срочно ввел экстренные отключения электроэнергии. Как только будет разрешать ситуация с безопасностью, будут уточняться последствия", — говорится в сообщении.

Он призвал людей находиться в укрытиях.

Напомним, сегодня, 28 ноября, Россия совершает массированную ракетную атаку по Украине, в ряде областей прогремели взрывы. Враг применяет ракеты разных типов.

Во время ракетной атаки в ряде областей были введены экстренные отключения электроэнергии.

Украина РФ война энергетика Минэнерго Герман Галущенко атака отключения света ракетный удар
В ряде областей Украины ввели экстренные отключения электричества
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