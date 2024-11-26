В Украине новая волна минирований: сообщения получили учреждения по меньшей мере в 13 областях

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По Украине сегодня, 26 ноября, фиксируется очередная волна сообщений о заминировании зданий. Правоохранители проверяют сообщения о минировании

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

Отмечается, что сообщения о минировании госучреждений, административных зданий, объектов здравоохранения, торговых центров и т.п. поступили, по меньшей мере, в 13 областях.

В настоящее время в ряде регионов полиция уже проверяет объекты.

Напомним, ранее в Харькове задержали 29-летнего мужчину, который дважды сообщил о "заминировании" здания облэнерго.

Ранее в Ужгороде задержан мужчина, подозреваемый в ложном сообщении о заминировании Закарпатского областного музыкально-драматического театра.