В Харькове задержали мужчину, который угрожал взорвать здание облэнерго

фото: прокуратура

В Харькове задержан 29-летний мужчина, который дважды сообщил о «заминировании» здания облэнерго

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Мужчине сообщили о подозрении по факту заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве.

По данным следствия, 21 ноября фигурант написал письмо на официальную электронную почту АО "Харьковоблэнерго", в котором сообщил, что здание предприятия якобы заминировано.

При этом он угрожал: "не отмените отключение света – взлетите в воздух". Спустя время он позвонил еще и на "горячую линию" Харьковоблэнерго и также сообщил о заминировании.

"Это привело к дезорганизации функционирования учреждения и безосновательному отвлечению сил и средств специальных служб для проверки указанного сообщения", - отметили в прокуратуре.

Мужчину быстро разыскали и задержали. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет.

Напомним, ранее в Ужгороде задержан мужчина, подозреваемый в ложном сообщении о заминировании Закарпатского областного музыкально-драматического театра.