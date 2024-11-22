В Харькове задержали мужчину, который угрожал взорвать здание облэнерго
В Харькове задержан 29-летний мужчина, который дважды сообщил о «заминировании» здания облэнерго
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Мужчине сообщили о подозрении по факту заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве.
По данным следствия, 21 ноября фигурант написал письмо на официальную электронную почту АО "Харьковоблэнерго", в котором сообщил, что здание предприятия якобы заминировано.
При этом он угрожал: "не отмените отключение света – взлетите в воздух". Спустя время он позвонил еще и на "горячую линию" Харьковоблэнерго и также сообщил о заминировании.
"Это привело к дезорганизации функционирования учреждения и безосновательному отвлечению сил и средств специальных служб для проверки указанного сообщения", - отметили в прокуратуре.
Мужчину быстро разыскали и задержали. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет.
Напомним, ранее в Ужгороде задержан мужчина, подозреваемый в ложном сообщении о заминировании Закарпатского областного музыкально-драматического театра.