В Киевской области в квартире произошел взрыв: пострадала женщина
В субботу, 23 ноября, в Броварах произошел взрыв в одном из домов города
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
В квартире взорвалась граната. В результате 52-летняя женщина получила ранения. Пострадавшую с травмами двух рук доставили в больницу.
На месте происшествия работают полицейские, взрывотехники, спасатели и медики.
Правоохранители устанавливают подробности и происшествия.
Напомним, 22 ноября в Днепровском районе Киева у мужчины в руках взорвалась коробка, которую он поднял с земли. От полученных травм мужчина погиб.
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