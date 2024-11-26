В Україні нова хвиля мінувань: повідомлення отримали установи щонайменше у 13 областях

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По Україні сьогодні, 26 листопада, фіксується чергова хвиля повідомлень про замінування будівель. Правоохоронці перевіряють повідомлення про мінування

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Зазначається, що повідомлення про мінування держустанов, адміністративних будівель, обʼєктів охорони здоров’я, торгових центрів тощо надійшли щонайменше у 13 областях.

Наразі у низці регіонів поліція вже перевіряє об'єкти.

Нагадаємо, раніше у Харкові затримали 29-річного чоловіка, який двічі повідомив про "замінування" будівлі обленерго.

Раніше в Ужгороді затримали чоловіка, якого підозрюють у неправдивому повідомленні про замінування Закарпатського обласного музично-драматичного театру.