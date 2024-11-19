09:45  18 ноября
ГБР разоблачило схему на 56 млн грн в налоговой службе Днепропетровщины
14:07  18 ноября
В Одесской области мужчина отрубил голову 5-летней девочке и пытался совершить самоубийство
12:38  18 ноября
На Днепропетровщине сгорела конеферма: погибли более 140 животных
UA | RU
UA | RU
19 ноября 2024, 04:35

Жителю Ужгорода, который "заминировал" театр, грозит шесть лет тюрьмы

19 ноября 2024, 04:35
Читайте також українською мовою
фото: полиция
Читайте також
українською мовою

В Ужгороде задержан мужчина, подозреваемый в ложном сообщении о заминировании Закарпатского областного музыкально-драматического театра

Об этом говорится на сайте полиции Закарпатья, передает RegioNews.

Сообщение о заминировании драмтеатра поступило в полицию 17 ноября в 17:09. Более подробной информации в разговоре с оператором мужчина не предоставил и бросил трубку.

На место прибыли сотрудники полиции, взрывотехники и кинологи со служебными собаками. Они обследовали здание и никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружили.

Правоохранители установили, что ложное сообщение о заминировании поступило от местного жителя. Для этого он пользовался чужим телефоном.

Подозреваемого разыскали и задержали. Его поместили в изолятор временного содержания. Мужчине грозит до 6 лет заключения.

Напомним, ранее правоохранители разыскали женщину, которая ложно сообщила о заминировании здания ТЦК.

минирование Ужгород Закарпатье театр
Враг атаковал Закарпатье: были слышны взрывы, в горах зафиксировали падение дрона
17 ноября 2024, 10:38
На Закарпатье задержали хромого киевлянина, чудом исцелившегося вблизи Словакии
16 ноября 2024, 09:46
На Закарпатье задержали двух мужчин, которые подожгли полицейское авто
15 ноября 2024, 11:44
Все новости »
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
12 ноября 2024
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Недавно во время 10-ого Киевского международного экономического форума очень активно обсуждались вопросы возобновления работы некоторых аэропортов в Украине. В целом, по мнению специалистов, это неско...
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
04 ноября 2024
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Чайные пакетики и боксерские груши в качестве контейнеров – так транспортировал и реализовывал наркотики транснациональный наркокартель «Химпром», созданный гражданином России Егором Буркиным (Егором ...
На Житомирщине задержали мужчину, который за фальшивые доллары купил авто у жены погибшего защитника
19 ноября 2024, 05:10
За неделю Сухопутные войска уничтожили около 180 российских дронов, — ВСУ
19 ноября 2024, 03:55
Влетел в остановку и насмерть сбил людей в Хмельницком: пьяному водителю BMW объявили подозрение
19 ноября 2024, 03:00
В ГУР рассказали об иностранных деталях в "фанерных" российских дронах "Гербера"
19 ноября 2024, 02:22
Под Волчанском Силы обороны уничтожили БМП, миномет и позиции россиян
19 ноября 2024, 01:30
В Киевской области во время пожара в доме погибли два человека
19 ноября 2024, 01:11
Ракетный удар по Одессе: известно о 55 раненых, 3 человека в крайне тяжелом состоянии
19 ноября 2024, 00:45
На Черниговщине автомобиль вылетел с дороги и перевернулся: погиб 17-летний парень
19 ноября 2024, 00:22
РФ ударила "шахедами" по инфраструктуре Запорожья: более 10 тысяч горожан остались без света
19 ноября 2024, 00:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Все публикации »
Сергей Иванов
Виктор Трегубов
Данило Мокрик
Все блоги »