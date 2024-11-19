Жителю Ужгорода, который "заминировал" театр, грозит шесть лет тюрьмы
В Ужгороде задержан мужчина, подозреваемый в ложном сообщении о заминировании Закарпатского областного музыкально-драматического театра
Об этом говорится на сайте полиции Закарпатья, передает RegioNews.
Сообщение о заминировании драмтеатра поступило в полицию 17 ноября в 17:09. Более подробной информации в разговоре с оператором мужчина не предоставил и бросил трубку.
На место прибыли сотрудники полиции, взрывотехники и кинологи со служебными собаками. Они обследовали здание и никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружили.
Правоохранители установили, что ложное сообщение о заминировании поступило от местного жителя. Для этого он пользовался чужим телефоном.
Подозреваемого разыскали и задержали. Его поместили в изолятор временного содержания. Мужчине грозит до 6 лет заключения.
Напомним, ранее правоохранители разыскали женщину, которая ложно сообщила о заминировании здания ТЦК.