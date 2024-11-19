В США советуют Украине усилить мобилизацию

скриншот с видео

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан убежден, что нынешние проблемы Украины на фронте связаны с дефицитом солдат, а не оружия. Поэтому, по его мнению, необходимо мобилизовать больше людей

Об этом он заявил в интервью PBS News, передает RegioNews.

Ведущий спросил Салливана, не было бы больше результатов на фронте, если бы Украина получила оружие от США раньше.

Он ответил, что большее значение имеет живая сила в украинской армии, чем оружие. При этом он подчеркнул, что не было существенных сдвигов на фронте после передачи Украине танков или истребителей F-16.

"По нашему мнению, нет никакой системы оружия, имеющей значение в этой битве. Речь идет о живой силе, и Украине, на наш взгляд, нужно сделать больше, чтобы укрепить свои линии по количеству сил, которые она имеет на передовой", - отметил Салливан.

Напомним, сегодня ночью, 19 ноября, Силы обороны Украины впервые в истории ударили американскими баллистическими ракетами ATACMS по военному объекту на территории России.

Также ранее стало известно, что в ночь на 19 ноября Силы обороны Украины успешно атаковали арсенал с боеприпасами 1046 г. центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области РФ.