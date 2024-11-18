Президент Украины прибыл в Купянск на Харьковщине

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В понедельник, 18 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский находится на фронте. После рабочей поездки в Донецкую область он прибыл в город Купянск Харьковской области

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

"Сегодня – на фронте. Сейчас – Купянск. Уже был в Покровске. В наших бригадах. Поздравил ребят, девушек – наших воинов – с Днем сержанта. Сержанты – именно воины, без которых не представить нормальную работу офицеров и в целом наших подразделений. Я благодарен всем сержантам, которые действительно являются примером для солдата. Сила всей нашей украинской армии – это люди, которые служат, служат преданно, стойко", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства отметил государственными наградами лучших воинов – проявивших себя в боях. Президент заслушал доклады командиров, а также доклады относительно ситуации безопасности, социальной ситуации в Донецкой и Харьковской областях.

Напомним, 18 ноября Владимир Зеленский посетил расположение 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, обороняющей Покровск Донецкой области.

Президент во время рабочего визита проверил строительство фортификаций в Донецкой области.