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19 листопада 2024, 20:07

У США радять Україні посилити мобілізацію

19 листопада 2024, 20:07
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скріншот із відео
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Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван переконаний, що нинішні проблеми України на фронті пов'язані із дефіцитом солдатів, а не зброї. Тож, на його думку, необхідно мобілізувати більше людей

Про це він заявив у інтерв’ю PBS News, передає RegioNews.

Ведучий запитав Саллівана, чи не було б більше результатів на фронті, якби Україна отримала зброю від США раніше.

Він відповів, що більше значення має жива сила в українській армії, ніж зброя. При цьому він наголосив, що не було суттєвих зрушень на фронті після передачі Україні танків чи винищувачів F-16.

"На нашу думку, немає жодної системи зброї, яка має значення в цій битві. Йдеться про живу силу, і Україні, на наш погляд, потрібно зробити більше, щоб зміцнити свої лінії щодо кількості сил, які вона має на передовій", – зазначив Салліван.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 19 листопада, Сили оборони України вперше в історії вдарили американськими балістичними ракетами ATACMS по військовому об'єкту на території Росії.

Також раніше стало відомо, що у ніч на 19 листопада Сили оборони України успішно атакували арсенал з боєприпасами 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ.

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