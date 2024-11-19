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19 ноября 2024, 11:20

ВСУ впервые ударили по России американскими баллистическими ракетами ATACMS, — СМИ

19 ноября 2024, 11:20
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Сегодня ночью, 19 ноября, Силы обороны Украины впервые в истории ударили американскими баллистическими ракетами ATACMS по военному объекту на территории России

Об этом сообщил редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, сообщает RegioNews.

"Украина ударила ракетами по РФ после разрешения Байдена! По данным источников Цензор.Нет, сегодня впервые в истории ВС Украины нанесли удар по военному объекту на территории России баллистическими ракетами ATACMS производства США", – говорится в сообщении.

Журналист отметил, что ранее российский диктатор Владимир Путин угрожал нанести удары по силам НАТО, если Украина начнет наносить удары дальнобойным оружием по территории РФ.

"И вот сегодня очередные "коричневые линии" Кремля нарушены. И теперь весь мир будет смотреть решится ли Путин на какие-то действия", - добавил редактор.

Юрий Бутусов прогнозирует, что начало дальнобойных ударов по РФ не приведет к быстрому перелому в войне, но нанесет значительные потери тыловым объектам российской армии, усложнит маневр и логистику российской армии в приграничных районах, заставит еще больше растянуть средства ПВО. Также враг будет под прицелом на сотни километров в глубь России.

Напомним, в ночь на 19 ноября Силы обороны Украины успешно атаковали арсенал с боеприпасами 1046 года центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области РФ.

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