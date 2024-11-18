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18 ноября 2024, 17:15

В Минобороны анонсировали систему мобилизации без "бусификации" и принуждения

18 ноября 2024, 17:15
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фото: Министерство обороны Украины
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Государство рассматривает новые предложения по реформированию системы мобилизации в Украине. Речь идет об отказе от "бусификации", а также внедрении новых механизмов для военной службы

Об этом во время брифинга заявил Министр обороны Украины Рустем Умеров, цитирует УНН, передает RegioNews.

Министр подчеркнул, что государство планирует отказаться от методов принудительного привлечения граждан к военной службе и болезненных вопросов для населения, чтобы в будущем "не было так называемой бусификации".

"Все зависит от врага, какие угрозы несет враг. Враг сейчас планирует увеличение своего личного состава. Мы держим фронт, придаем учет человечности нашей мобилизации, ввели, как вы знаете, закон, начали работать рекрутинговые центры, начали цифровизацию, чтобы иметь цифровые инструменты, чтобы люди знали, что у них есть выбор. Чтобы решить этот вопрос, у нас есть предложения, которые мы будем обсуждать в Кабмине, чтобы предлагать такую реформу", – сообщил Рустем Умеров.

Глава Минобороны отметил, что Украина будет работать и с находящимися за рубежом гражданами, "чтобы у них тоже был выбор пойти в армию".

Напомним, народный депутат Анна Скороход заявила, что врачи военно-врачебных комиссий (ВВК) имеют негласное указание от руководства признавать пригодными к службе в армии всех военнообязанных.

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