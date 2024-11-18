В ВСУ назвали потери российских оккупантов за неделю
За прошедшую неделю, с 10 по 17 ноября, Силы обороны Украины уничтожили около 11 990 российских окупантов, а также 1 731 единицу вооружения и военной техники захватчиков.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк, передает RegioNews.
За это время существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск. Речь идет о:
- 101 танке;
- 295 боевых бронированных машинах;
- 276 артиллерийских системах;
- семи РСЗО;
- трех установках ПВО;
- 638 единицах автотехники;
- 49 единицах спецтехники.
"Помимо этого, нашими защитниками уничтожено 7 вражеских ракет и 355 БПЛА ОТР (без учета боевой работы 17.11.2024). Держим темп!", - отметил Александр Павлюк.
Напомним, в ночь на 17 ноября российские войска совершили массированную атаку с применением ракет и дронов. Украинская ПВО уничтожила более 140 вражеских целей в 19 областях.
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