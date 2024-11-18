В ВСУ назвали потери российских оккупантов за неделю

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшую неделю, с 10 по 17 ноября, Силы обороны Украины уничтожили около 11 990 российских окупантов, а также 1 731 единицу вооружения и военной техники захватчиков.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк, передает RegioNews.

За это время существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск. Речь идет о:

101 танке;

295 боевых бронированных машинах;

276 артиллерийских системах;

семи РСЗО;

трех установках ПВО;

638 единицах автотехники;

49 единицах спецтехники.

"Помимо этого, нашими защитниками уничтожено 7 вражеских ракет и 355 БПЛА ОТР (без учета боевой работы 17.11.2024). Держим темп!", - отметил Александр Павлюк.

Напомним, в ночь на 17 ноября российские войска совершили массированную атаку с применением ракет и дронов. Украинская ПВО уничтожила более 140 вражеских целей в 19 областях.