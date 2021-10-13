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13 октября 2021, 10:04 163

В Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение

13 октября 2021, 10:04 163
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Фото: из открытых источников
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На Франковщине в Богородчанском районе на глубине 5 км произошло землетрясение магнитудой 2,3 балла по шкале Рихтера. Негативных последствий от явления не зафиксировано

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Главного центра специального контроля.

"Эпицентр землетрясения находится в Богородчанском районе Ивано-Франковской области, на глубине 5 км. По классификации землетрясений относится к неощутимым", - говорится в сообщении.

Информации о жертвах, пострадавших или разрушениях нет.

Ранее в Донецкой области зафиксировано землетрясение магнитудой 3,3 балла по шкале Рихтера.

Напомним, 4 июня вблизи села Манява Богородчанского в Карпатах зафиксировали землетрясение.

землетрясение земля природа ученые Ивано-Франковская область

 
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