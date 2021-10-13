В Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение
На Франковщине в Богородчанском районе на глубине 5 км произошло землетрясение магнитудой 2,3 балла по шкале Рихтера. Негативных последствий от явления не зафиксировано
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Главного центра специального контроля.
"Эпицентр землетрясения находится в Богородчанском районе Ивано-Франковской области, на глубине 5 км. По классификации землетрясений относится к неощутимым", - говорится в сообщении.
Информации о жертвах, пострадавших или разрушениях нет.
Ранее в Донецкой области зафиксировано землетрясение магнитудой 3,3 балла по шкале Рихтера.
Напомним, 4 июня вблизи села Манява Богородчанского в Карпатах зафиксировали землетрясение.
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