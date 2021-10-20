На Прикарпатье зафиксировали землетрясение

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В Ивано-Франковской области в Богородчанском районе на глубине 7 км произошло землетрясение магнитудой 2,4. Негативных последствий от явления не зафиксировано

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Главного Центра специального контроля.

"По классификации землетрясений относится к неосязаемым. По расчетам интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей", - говорится в сообщении.

Информации о жертвах, пострадавших или разрушениях нет.

В течение 2021 года на территории Богородчанского района Ивано-Франковской области зарегистрировано землетрясения 13 июля и 12 октября с магнитудами 2,3 и 2,0 соответственно.

Напомним, ранее в ночь на 18 октября в Береговском районе Закарпатской области произошло землетрясение.