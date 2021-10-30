На Прикарпатье произошло землетрясение
Накануне зарегистрировано землетрясение в Ивано-Франковской области - магнитудой 2,5
Об этом сообщают в Главном центре специального контроля ДКА, передает RegioNews.
Землетрясение произошло 29 октября в 15:26. Эпицентр землетрясения расположился в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, в 10 км на юго-запад от города Надворная, на глубине 2 км, - говорится в сообщении.
По классификации землетрясений относится к неосязаемых. По расчетам, интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей.
Как сообщалось, 27 октября на Закарпатье произошло землетрясение.
Ранее, 20 октября на Прикарпатье зафиксировали землетрясение.
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