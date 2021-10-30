10:24  30 октября
COVID-29 в Украине: более 26 тысяч случаев за сутки
11:26  29 октября
С 1 ноября в Украине появятся новые дорожные знаки
10:06  30 октября
Сутки в ООС: 19 нарушений "тишины" и пятеро раненых украинских бойцов
UA | RU
UA | RU
30 октября 2021, 10:44 313

На Прикарпатье произошло землетрясение

30 октября 2021, 10:44 313
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Накануне зарегистрировано землетрясение в Ивано-Франковской области - магнитудой 2,5

Об этом сообщают в Главном центре специального контроля ДКА, передает RegioNews.

Землетрясение произошло 29 октября в 15:26. Эпицентр землетрясения расположился в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, в 10 км на юго-запад от города Надворная, на глубине 2 км, - говорится в сообщении.

По классификации землетрясений относится к неосязаемых. По расчетам, интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей.

Как сообщалось, 27 октября на Закарпатье произошло землетрясение.

Ранее, 20 октября на Прикарпатье зафиксировали землетрясение.

Прикарпатье Стихия Ивано-Франковская область землетрясение

Мэр Яремче попал в аварию, его госпитализировали
08 октября 2021, 11:46
В Тернопольской области зафиксировали землетрясение
23 сентября 2021, 10:06
На Донетчине зафиксировали землетрясение
20 сентября 2021, 16:39
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
В тихом омуте. Как в Виннице уживается власть Гройсмана с наместником Зеленского
Ход Козырем на 184-м округе: как Зеленский сдал мэру Херсона целую область и что получит взамен
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua