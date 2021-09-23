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23 сентября 2021, 10:06 194

В Тернопольской области зафиксировали землетрясение

23 сентября 2021, 10:06 194
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Фото: из открытых источников
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На Тернопольщине недалеко от города Чортков на глубине 10 км произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла по шкале Рихтера. Негативных последствий от явления пока не зафиксировано

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Главного Центра специального контроля.

"Сегодня в 06:17:57 средствами Главного центра зарегистрировано ощутимое землетрясение на территории Украины. Магнитуда М=4.3, расчетная интенсивность 5 баллов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что толчки ощущались также в Ивано-Франковской, Винницкой и Черновицкой областях.

Информации о жертвах, пострадавших или разрушениях нет.

Ранее в Донецкой области зафиксировано землетрясение магнитудой 3,3 балла по шкале Рихтера.

Напомним, 4 июня вблизи села Манява Богородчанского в Карпатах зафиксировали землетрясение.

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