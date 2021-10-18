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18 октября 2021, 11:26 201

На Закарпатье произошло землетрясение

18 октября 2021, 11:26 201
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Фото: Рixabay
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В ночь на 18 октября в Береговском районе Закарпатской области произошло землетрясение

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской обладминистрации.

Подземные толчки зафиксировали в 2:20:36 18 октября в районе села Бодалово.

"Координаты эпицентра — широта 48.11 гр., долгота 22.62 гр. Глубина гіпоцентру 0.5 +/-1.4 км", — приводят данные в департаменте

Информация из населенных пунктов до пока не поступала.

Напомним, недавно на Франковщине в Богородчанском районе на глубине 5 км произошло землетрясение магнитудой 2,3 балла по шкале Рихтера. Негативных последствий от явления не зафиксировано.

Закарпатье землетрясение

 
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