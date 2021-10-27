На Закарпатье произошло землетрясение
Сегодня около 5 часов утра в районе города Виноградов Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 3,1
Об этом пишет RegioNews с ссылкой на прессслужбу Главного Центра специального контроля.
Источник землетрясения находится на территории Закарпатской области, в районе города Виноградов, на глубине 7 км. По классификации землетрясение относится к еле ощутимым", - говорится в сообщении.
Информации о жертвах, пострадавших или разрушениях нет.
Напомним в ночь на 18 октября в Береговском районе Закарпатской области произошло землетрясение.
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