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27 октября 2021, 10:49 219

На Закарпатье произошло землетрясение

27 октября 2021, 10:49 219
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Фото: из открытых источников
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Сегодня около 5 часов утра в районе города Виноградов Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 3,1

Об этом пишет RegioNews с ссылкой на прессслужбу Главного Центра специального контроля.

Источник землетрясения находится на территории Закарпатской области, в районе города Виноградов, на глубине 7 км. По классификации землетрясение относится к еле ощутимым", - говорится в сообщении.

Информации о жертвах, пострадавших или разрушениях нет.

Напомним в ночь на 18 октября в Береговском районе Закарпатской области произошло землетрясение.

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