На Закарпатье произошло землетрясение

Фото: из открытых источников

Сегодня около 5 часов утра в районе города Виноградов Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 3,1

Об этом пишет RegioNews с ссылкой на прессслужбу Главного Центра специального контроля.

Источник землетрясения находится на территории Закарпатской области, в районе города Виноградов, на глубине 7 км. По классификации землетрясение относится к еле ощутимым", - говорится в сообщении.

Информации о жертвах, пострадавших или разрушениях нет.

Напомним в ночь на 18 октября в Береговском районе Закарпатской области произошло землетрясение.