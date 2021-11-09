08:59  09 ноября
В Украине новый рекорд смертности от коронавируса за сутки
13:50  09 ноября
В аэропорту "Борисполь" вновь обнаружили поддельные COVID-сертификаты
08:06  09 ноября
На Донбассе за сутки зафиксировано пять нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
09 ноября 2021, 11:26 7

Ночной взрыв в Ровно: бросили гранату во двор владельца строительной фирмы

09 ноября 2021, 11:26 7
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Ровно полицейские устанавливают лиц, которые в ночь на вторник бросили гранату во двор владельца строительной фирмы

Об этом сообщает в Facebook полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Сообщение о взрыве на улице Красильникова в областном центре поступило в полицию сегодня, 9 ноября, в 01:33 от 39-летнего ровенчанина. Заявитель сообщил, что неизвестный бросил во двор его частного дома гранату. В результате взрыва частично поврежден автомобиль Volkswagen Touareg и забор, - говорится в сообщении.

Так, по результатам осмотра места происшествия полицейские и специалисты взрывотехнической службы изъяли обломки гранаты РГД-5 и рычаг. В доме на момент взрыва находились супруги и трое их детей.

Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению преступления. В результате взрыва никто не пострадал. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 296 УК Украины, продолжаются первоочередные следственные действия.

Как сообщалось, вчера в Борисполе пациент принес в ковидное отделение гранату.

Раньше в Одесской области мужчина совершил самоубийство, подорвавшись на гранате.

взрыв полиция Ровно Граната фирмы

В Черкасской области жена ножом убила мужа
09 ноября 2021, 10:39
На Луганщине оперативники задержали торговца взрывчаткой и обнаружили схрон артснарядов
09 ноября 2021, 10:17
Из-за "минирования" Харьковского аэропорта эвакуировали почти полторы сотни человек
08 ноября 2021, 15:54
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать
О чем говорят свежие рейтинги, или когда начнет разбегаться монобольшинство
Все публикации »
Виктор Таран
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram