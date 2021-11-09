Ночной взрыв в Ровно: бросили гранату во двор владельца строительной фирмы

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В Ровно полицейские устанавливают лиц, которые в ночь на вторник бросили гранату во двор владельца строительной фирмы

Об этом сообщает в Facebook полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Сообщение о взрыве на улице Красильникова в областном центре поступило в полицию сегодня, 9 ноября, в 01:33 от 39-летнего ровенчанина. Заявитель сообщил, что неизвестный бросил во двор его частного дома гранату. В результате взрыва частично поврежден автомобиль Volkswagen Touareg и забор, - говорится в сообщении.

Так, по результатам осмотра места происшествия полицейские и специалисты взрывотехнической службы изъяли обломки гранаты РГД-5 и рычаг. В доме на момент взрыва находились супруги и трое их детей.

Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению преступления. В результате взрыва никто не пострадал. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 296 УК Украины, продолжаются первоочередные следственные действия.

Как сообщалось, вчера в Борисполе пациент принес в ковидное отделение гранату.

Раньше в Одесской области мужчина совершил самоубийство, подорвавшись на гранате.