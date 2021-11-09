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09 листопада 2021, 11:26 7

Нічний вибух у Рівному: кинули гранату на подвір'я власника будівельної фірми

09 листопада 2021, 11:26 7
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Фото з відкритих джерел
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У Рівному поліцейські встановлюють осіб, які в ніч на вівторок кинули гранату у двір власника будівельної фірми

Про це повідомляє у Facebook поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Повідомлення про вибух на вулиці Красильникова в обласному центрі надійшло до поліції сьогодні, 9 листопада, о 01:33 від 39-річного рівнянина. Заявник повідомив, що невідома особа кинула на подвір’я його приватного будинку гранату. Внаслідок вибуху частково пошкоджено автомобіль Volkswagen Touareg і паркан, - ідеться у повідомленні.

Так, за результатами огляду місця події поліцейські та спеціалісти вибухотехнічної служби вилучили уламки гранати РГД-5 та важіль. У будинку на момент вибуху перебувало подружжя і троє їхніх дітей.

Поліцейські встановлюють осіб, причетних до скоєння злочину. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. У рамках кримінального провадження, відкритого за ч.4 ст.296 КК України, тривають першочергові слідчі дії.

Як повідомлялося, учора у Борисполі пацієт приніс у ковідне відділення гранату.

Раніше на Одещині чоловік скоїв самогубство, підірвавшись на гранаті.

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