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08 ноября 2021, 15:54 2

Из-за "минирования" Харьковского аэропорта эвакуировали почти полторы сотни человек

08 ноября 2021, 15:54 2
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Фото Нацполиции
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Полиция проверила информацию о минировании Международного аэропорта "Харьков", которое поступило на ее электронную почту утром 8 ноября

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает RegioNews.

Полицейские эвакуировали 140 граждан и осмотрели около 5000 квадратных метров помещений и 2000 квадратных метров прилегающей территории. Никаких взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили, - сообщают в полиции.

Решают вопрос об открытии уголовного производства. Правоохранители принимают меры, чтобы установить личность псевдоминера и задержать его.

Как сообщалось, 28 октября в Киеве "заминировали" Апелляционный суд.

Ранее, 16 октября во Львове задержали злоумышленника, который накануне "заминировал" вокзал.

минирование полиция Харьков аэропорт

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