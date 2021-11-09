В Черкасской области жена ножом убила мужа
В Черкасской области женщина во время ссоры ранила мужчину ножом, в результате чего он умер
Как сообщили в полиции области, она ударила его дважды в спину. От полученных травм он скончался, пишет RegioNews.
Пара поссорилась. 58-летняя женщина схватилась за нож и нанесла два удара в спину своему мужу. Это произошло в доме, где они жили.
61-летний мужчина не выжил, врачи констатировали его смерть.
Женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В содеянном она призналась. Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Напомним, недавно в Чернигове нашли мужчину, который 1,5 месяца жил в квартире с мертвой женой.
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