В Черкасской области жена ножом убила мужа

В Черкасской области женщина во время ссоры ранила мужчину ножом, в результате чего он умер

Как сообщили в полиции области, она ударила его дважды в спину. От полученных травм он скончался, пишет RegioNews.

Пара поссорилась. 58-летняя женщина схватилась за нож и нанесла два удара в спину своему мужу. Это произошло в доме, где они жили.

61-летний мужчина не выжил, врачи констатировали его смерть.

Женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В содеянном она призналась. Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, недавно в Чернигове нашли мужчину, который 1,5 месяца жил в квартире с мертвой женой.