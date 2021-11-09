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09 ноября 2021, 10:17 10

На Луганщине оперативники задержали торговца взрывчаткой и обнаружили схрон артснарядов

09 ноября 2021, 10:17 10
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Фото: из открытых источников
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В Луганской области правоохранители задержали мужчину на попытке сбыта взрывчатки и боевых гранат

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Во время проведения следственно-оперативных действий правоохранители обнаружили у мужчины:

  • более пол килограмма тротила,
  • 4 гранаты РГД-5 и Ф-1 и средство инициации взрыва.

Установлено, что житель Станицы Луганской, который ранее был осужден за совершение тяжкого преступления, пытался наладить канал нелегального сбыта средств поражения.

Кроме того, на Луганщине обнаружен схрон с арсеналом боеприпасов участников незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНВ". Тайник был обустроен в районе насосной станции на берегу р. Северский Донец.

Среди изъятого - более 60 артиллерийских снарядов калибром 30 мм и почти 1700 патронов к стрелковому оружию.

Напомним, недавно на Луганщине были обнаружены схроны со снарядами на 300 кг тротила.

СБУ боевики правоохранители Луганская область Граната

 
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