На Луганщине оперативники задержали торговца взрывчаткой и обнаружили схрон артснарядов
В Луганской области правоохранители задержали мужчину на попытке сбыта взрывчатки и боевых гранат
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Во время проведения следственно-оперативных действий правоохранители обнаружили у мужчины:
- более пол килограмма тротила,
- 4 гранаты РГД-5 и Ф-1 и средство инициации взрыва.
Установлено, что житель Станицы Луганской, который ранее был осужден за совершение тяжкого преступления, пытался наладить канал нелегального сбыта средств поражения.
Кроме того, на Луганщине обнаружен схрон с арсеналом боеприпасов участников незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНВ". Тайник был обустроен в районе насосной станции на берегу р. Северский Донец.
Среди изъятого - более 60 артиллерийских снарядов калибром 30 мм и почти 1700 патронов к стрелковому оружию.
Напомним, недавно на Луганщине были обнаружены схроны со снарядами на 300 кг тротила.