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18 октября 2021, 13:34 26

В Одесской области мужчина совершил самоубийство, подорвавшись на гранате

18 октября 2021, 13:34 26
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Фото: из открытых источников
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В селе Усатово Одесского района 62-летний мужчина поджег свой дом, а впоследствии погиб от взрыва гранаты, которую взорвал

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.

Сегодня ночью полицейские приехали на вызов жителя села Усатово, который угрожал совершить самоубийство. Многочасовые переговоры и попытки правоохранителей предотвратить непоправимое результата не дали", - рассказали подробности происшествия правоохранители.

Объясняя свои действия неурядицами в жизни, мужчина поджег свой дом, а потом и сам погиб от взрыва гранаты.

Во время обыска в домовладении погибшего сотрудники полиции обнаружили два пистолета, автоматическое оружие и остатки гранаты РГД-5. Все это, а также тело погибшего направили на экспертизу.

Следователи квалифицировали событие по двум статьям Уголовного кодекса Украины: п. 5 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство") и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Ранее сообщалось, что в Одессе на остановке общественного транспорта мужчина из Южной Азии напал с ножом на бывшую сожительницу и ее знакомого.

оружие полиция самоубийство Граната Одесская область

 
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