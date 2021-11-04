Киберполиция разоблачила мошенников, которые обманывали людей, находясь под стражей

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Сотрудники киберполиции разоблачили группировку заключенных одной из колоний, которые занимались мошенничеством в сети Интернет. Они создавали фейковые объявления о предоставлении услуг или продаже товаров, брали предоплату и "исчезали"

Как передает RegioNews, об этом сообщил Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Организовали противоправную деятельность четверо людей, отбывавших наказание в исправительной колонии.

"Фигуранты размещали объявления в социальной сети о предоставлении различных услуг, в частности по трудоустройству за рубежом, содействии в изготовлении документов, а также продаже товаров. Главным условием была подписка, однако после получения денег они удаляли объявления и прекращали общение с клиентами", - сообщили в полиции.

По данным правоохранителей, в среднем сумма подписки была около 5 000 гривен. От мошеннических схем пострадали жители разных регионов Украины. Общая сумма ущерба устанавливается.

За содеянное фигурантам грозит до 12 лет заключения. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее под Львовом мошенники майнили биткоины за счет коммунальщиков. Незаконный майнинг организовали двое жителей Львовской области. Они предлагали услуги по установке и обслуживанию майнинг-ферм для клиентов, которых подыскивали через личные связи.