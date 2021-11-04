В "Борисполе" пограничники обнаружили фейковые COVID-сертификаты у пяти украинцев

Фото: dpsu.gov.ua

В пункте пропуска аэропорта "Борисполь" пограничники с помощью программного обеспечения Safe Border обнаружили фальшивые сертификаты у пяти украинцев, прилетевших из-за границы

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины, передает RegioNews.

Пограничники оформляли пассажиров рейсов из Хургады (Египет) и Анталии (Турция). Среди них обнаружили проблемный сертификат у 32-летней женщины и 26-летнего мужчины", - говорится в сообщении.

Женщина призналась, что купила фальшивый документ за 5 тыс. грн., чтобы слетать в ЕС и жалеет, что поступила незаконно. А мужчина признался, что невакцинирован, а фальшивый сертификат купил за 50 евро.

В общем, за прошедшие сутки в пункте пропуска "Борисполь" пограничники с помощью программного обеспечения Safe Border обнаружили проблемные сертификаты у пяти украинцев, прилетевших из-за границы.

Отметим, что с 28 августа этого года, когда украинские пограничники начали использовать планшеты с программным обеспечением Safe border, с их помощью в столичных аэропортах пунктах пропуска "Борисполь" и "Жуляны" - обнаружили 336 поддельных ковид-сертификатов.

Ранее сообщалось, что на территории аэропорта "Борисполь" правоохранители обнаружили у 8 человек документы о вакцинации против коронавируса с признаками подделки.