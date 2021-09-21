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21 сентября 2021, 12:49 103

На Буковине разоблачили организованную группу, которая занималась подделкой COVID-документов

21 сентября 2021, 12:49 103
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Фото: из открытых источников
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На Буковине разоблачили организованную группу, которая наладила противоправный механизм изготовления и сбыта поддельных документов, необходимых для беспрепятственного пересечения границы в условиях COVID-19

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Организовали "бизнес" трое черновчан весной этого года. Для работы они арендовали офис, "клиентов" искали через перевозчиков.

Дельцы подделывали справки об отсутствии інфекції SARS-CoV-2; свидетельства о вакцинации международного образца и даже договоры с иностранными работодателями", - рассказали оперативники.

Для иностранцев они также имели набор "услуг": изготавливали результаты ПЦР-тестов, якобы сделанных за рубежом, страховые полисы. Все делалось в сжатые сроки и без посещения медицинских учреждений.

По данным следствия, стоимость "услуг" составляла от 200 грн за поддельную справку о результатах ПЦР-теста до 3 тыс. грн за полный пакет документов, необходимых для выезда украинского гражданина за границу.

Такая противоправная деятельность приносила до полмиллиона гривен чистого дохода в месяц.

Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении.

Напомним, недавно на Волыни полицейские задержали мужчину, который продавал фейковые справки о COVID-19.

фейк справка документ коронавирус иностранцы

 
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