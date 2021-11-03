13:28  03 ноября
Верховная Рада отправила в отставку министра экологии Абрамовского
08:09  03 ноября
ЦИК обработала 100% протоколов на довыборах в Черкасской области
08:24  03 ноября
На Донбассе зафиксировано 7 нарушений режима "тишины", погиб боец ООС
UA | RU
UA | RU
03 ноября 2021, 15:01 527

В Харькове разоблачили 17-летнего парня на подделке "Дії"

03 ноября 2021, 15:01 527
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Киберполиция разоблачила 17-летнего юношу, который на удаленном сервере создал сайт, который из браузера мобильного телефона выглядел как оригинальное приложение "Дія"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Известно, что на телеграм-бот и канал юноши, которые уже заблокированы, было подписано более 20 тысяч человек. Подписка стоила 200 гривен. Также за 200 гривен пользователи имели возможность сгенерировать фейковый паспорт гражданина Украины - 300 гривен стоил фиктивный COVID-сертификат, 100 гривен - удостоверение водителя.

По месту жительства фигуранта правоохранители провели обыск. Изъяты жесткий диск, смартфоны и банковские карты, которые использовались в противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое может грозить фигуранту - до трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее киберполиция разоблачила разработчика фейкового приложения цифровых услуг. Фигурант создал программное обеспечение, которое полностью копировало дизайн государственного приложения "Дія". Противоправную деятельность 21-летнего мужчину разоблачили сотрудники отдела противодействия киберпреступлений в Запорожской области совместно со следователями Запорожского районного управления полиции и в сотрудничестве с представителями Минцифры.

Как сообщалось, для подделки COVID-сертификатов мошенники создали фейковую копию программы "Дія". Каждый гражданин может самостоятельно проверить действительность цифрового документа в "Дія" - в приложении есть считыватель, которым можно просканировать QR-код другого пользователя.

Дія полиция приложение хакеры Харьков вакцинация

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Победа "слуги" Войцеховского на Черкасщине: плюсы и минусы для партии Зеленского
Пиррова победа. Как двухходовка от ОП обеспечила победный блицкриг на Херсонщине
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua