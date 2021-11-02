Дело против АТОшника, убившего нападавшего на его дом, закрыли

Фото: tea.court.gov.ua

Национальная полиция Украины закрыла уголовное производство против ветерана АТО Андрея Пекельного, который в мае 2021 года нанес смертельное ножевое ранение одному из шести парней, которые пытались влезть к нему в дом

Об этом сообщил адвокат Пекельного Андрей Федур в Facebook, передает RegioNews.

Следствие установило, что ветеран действовал вполне правомерно и в рамках необходимой самообороны.

Хорошо, когда следователи Национальной полиции тщательно проводят расследование, устанавливают факты и дают им оценку, а прокурор Офиса генерального прокурора, осуществляя процессуальное руководство, принимает решение из собранных доказательств. Хочу надеяться, что трагедия, которая произошла той ночью и унесла человеческую жизнь, будет хоть и горькой, но наукой для других молодых людей, - подчеркнул адвокат.

Он добавил, что право на защиту от противоправных посягательств является естественным правом человека, защищенным Конституцией Украины и Уголовным кодексом.

Свои права следует защищать, - резюмировал Федур.

Как сообщалось, 5 мая на Тернопольщине шестеро неизвестных ворвались в дом и напали на АТОшника. Защищая себя и мать, он смертельно ранил одного из злоумышленников.

Впоследствии тогдашний министр МВД Аваков сказал, что считает объявленное АТОшнику подозрение необоснованным.