12:46  02 ноября
Медведчуку избрали новую меру пресечения
09:13  02 ноября
В Чернигове работает только одна школа - там вакцинировались 100% работников
08:06  02 ноября
На Донбассе погиб боец ООС, зафиксировано 11 нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
02 ноября 2021, 11:08 121

На Днепропетровщине мужчина выжил после выстрела себе в висок

02 ноября 2021, 11:08 121
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

В Кривом Роге 43-летний мужчина пытался покончить с собой, воспользовавшись стартовым пистолетом, переделанным под стрельбу патронами травматического действия. Он прислонил пистолет к виску и нажал спусковой крючок

Как пишет RegioNews со ссылкой на "Свои".пуля не нанесла смертельных ранений

Мужчина, который работал охранником в частной фирме, сообщил о намерениях сократить себе жизнь своей матери. Когда мать приехала в квартиру сына, она увидела, что тот истекает кровью.

На место происшествия вызвали "скорую" и полицию. Мужчина был в сознании и просил сигарету. Его доставили в больницу.

Раненый находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в июле в Тернополе на остановке общественного транспорта молодой человек перерезал себе вены, пытаясь совершить самоубийство. Его доставили в больницу

самоубийство полиция охрана скорая помощь

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Пиррова победа. Как двухходовка от ОП обеспечила победный блицкриг на Херсонщине
В тихом омуте. Как в Виннице уживается власть Гройсмана с наместником Зеленского
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua