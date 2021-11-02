На Днепропетровщине мужчина выжил после выстрела себе в висок

В Кривом Роге 43-летний мужчина пытался покончить с собой, воспользовавшись стартовым пистолетом, переделанным под стрельбу патронами травматического действия. Он прислонил пистолет к виску и нажал спусковой крючок

Как пишет RegioNews со ссылкой на "Свои".пуля не нанесла смертельных ранений

Мужчина, который работал охранником в частной фирме, сообщил о намерениях сократить себе жизнь своей матери. Когда мать приехала в квартиру сына, она увидела, что тот истекает кровью.

На место происшествия вызвали "скорую" и полицию. Мужчина был в сознании и просил сигарету. Его доставили в больницу.

Раненый находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в июле в Тернополе на остановке общественного транспорта молодой человек перерезал себе вены, пытаясь совершить самоубийство. Его доставили в больницу