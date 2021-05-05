На Тернопольщине шестеро неизвестных ворвались в дом и напали на воина АТО

Защищая себя и мать он смертельно ранил одного из злоумышленников

Защищая себя и мать он смертельно ранил одного из злоумышленников

Фото: Нацполиция

На Тернопольщине в селе Глещава, 24-летний бывший военнослужащий операции Объединенных сил на Донбассе, защищая себя и мать, смертельно травмировал одного из шести нападавших. Суд избрал воину АТО меру пресечения - круглосуточный домашний арест.

Как передает RegioNews, об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

Установлено, что компания из шести человек приехала в соседнее село на дискотеку из Ивановки. В клубе подозреваемый сделал им замечание. Это не понравилось ребятам и они решили разобраться с местным жителем. Последний, чтобы избежать драки, убежал домой и закрылся.

Однако компания из шести человек пришла ночью к нему во двор. Они вырвали дверные ручки и выбили двери. На момент хулиганства в доме вместе с парнем была мама. Он испугался за нее", - сообщили в полиции.

Парень сообщил на линию "102" о нежелательных гостях и после этого сразу вышел к ним с ножом. Однако, когда началась драка, юноша случайно ударил ножом одного из нападавших. Ранение оказалось смертельным.

Подозреваемый в содеянном сознался. На момент драки он был трезв. Парню объявили подозрение согласно статье 118 УК. Суд избрал ему меру пресечения - круглосуточный домашний арест.

Напомним, на Харьковщине напали на бригаду "скорой".