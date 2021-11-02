В Одесской области задержали братьев, готовивших нападение на пенсионерку

В Одесской области полицейские задержали 25 и 35-летнего мужчин на месте преступления, в доме пенсионерки. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.

К домовладению потерпевшей мужчины приехали поздно ночью. С помощью лестницы они проникли через забор во двор частного дома, поднялись на второй этаж и, отжав окно, проникли на чердак", - рассказали правоохранители.

Оперативники совместно с работниками следственного управления и при силовой поддержке бойцов спецподразделения "КОРД" задержали мужчин.

Полицейские изъяли у правонарушителей вещественные доказательства причастности к преступлению, а их самих задержали. Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области в дом 67-летней жительницы Брусиловской общины проникли двое мужчин, которые подожгли дом и скрылись с места преступления.