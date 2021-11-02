В Киеве из-за ревности мужчина ударил ножом в живот и грудь знакомого

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В Киеве на улице Ивана Выговского во время распития спиртных напитков между двумя товарищами произошел конфликт из-за ревности к общей знакомой. Фигурант дважды ударил потерпевшего ножом, а после содеянного сразу скрылся

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Правоохранители выяснили, что пострадавший ранее встречался с женщиной, которая теперь находится в отношениях с нападавшим.

В ту ночь владелец дома позвонил ей, а когда телефонный разговор услышал подозреваемый, то схватил нож и дважды ударил им своего оппонента в живот и грудь. После содеянного мужчина скрылся", - говорится в сообщении.

За свои действия подозреваемый следующие восемь лет может провести за решеткой.

Ранее сообщалось, что в Приморском районе Одессы между мужчинами завязалась драка, в ходе которой одессит ударил 27-летнего потерпевшего ножом в грудь.