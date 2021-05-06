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06 мая 2021, 14:45 265

Нападение на ветерана АТО на Тернопольщине: Аваков считает подозрение необоснованным

06 мая 2021, 14:45 265
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Дело передадут в Главное следственное управление Нацполиции
Дело передадут в Главное следственное управление Нацполиции
Фото: из открытых источников
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Министр внутренних дел Аресен Аваков назвал преждевременным подозрение ветерану АТО из Тернопольской области, который во время самозащиты смертельно ранил одного из пяти нападающих на его дом.

Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает RegioNews.

Считаю преждевременным и необоснованным предъявление подозрения 24-летнему ветерану АТО, который был вынужден применить холодное оружие для самозащиты после того, как к нему, к его дому, пришли пятеро нападавших, один из которых позже погиб от полученных ранений", - заявил Аваков.

Он отметил, что каждому гарантированное законом право на самооборону и защиту своего жилья, кроме случая превышения пределов необходимой самообороны.

По словам министра, расследование этого инцидента будет передано в Главное следственное управление Нацполиции.

Следователи обратятся в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста - на личное обязательство... следствие будет полным, беспристрастным и объективным", - утверждает глава МВД.

Справка: статья 36, пункт 5, Уголовного кодекса Украины: Не является превышением пределов необходимой обороны и не влечет уголовной ответственности применение оружия или любых других средств или предметов для защиты от нападения вооруженного лица или нападения группы лиц, а также для предотвращения противоправного насильственного вторжения в жилище или иное помещение, независимо от тяжести вреда, причиненного посягающему.

Напомним, на Тернопольщине шестеро неизвестных ворвались в дом и напали на воина АТО. Защищая себя и мать он смертельно ранил одного из злоумышленников.

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