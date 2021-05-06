Нападение на ветерана АТО на Тернопольщине: Аваков считает подозрение необоснованным

Дело передадут в Главное следственное управление Нацполиции

Дело передадут в Главное следственное управление Нацполиции

Фото: из открытых источников

Министр внутренних дел Аресен Аваков назвал преждевременным подозрение ветерану АТО из Тернопольской области, который во время самозащиты смертельно ранил одного из пяти нападающих на его дом.

Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает RegioNews.

Считаю преждевременным и необоснованным предъявление подозрения 24-летнему ветерану АТО, который был вынужден применить холодное оружие для самозащиты после того, как к нему, к его дому, пришли пятеро нападавших, один из которых позже погиб от полученных ранений", - заявил Аваков.

Он отметил, что каждому гарантированное законом право на самооборону и защиту своего жилья, кроме случая превышения пределов необходимой самообороны.

По словам министра, расследование этого инцидента будет передано в Главное следственное управление Нацполиции.

Следователи обратятся в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста - на личное обязательство... следствие будет полным, беспристрастным и объективным", - утверждает глава МВД.

Справка: статья 36, пункт 5, Уголовного кодекса Украины: Не является превышением пределов необходимой обороны и не влечет уголовной ответственности применение оружия или любых других средств или предметов для защиты от нападения вооруженного лица или нападения группы лиц, а также для предотвращения противоправного насильственного вторжения в жилище или иное помещение, независимо от тяжести вреда, причиненного посягающему.

Напомним, на Тернопольщине шестеро неизвестных ворвались в дом и напали на воина АТО. Защищая себя и мать он смертельно ранил одного из злоумышленников.