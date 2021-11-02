С 5 ноября в Украине заработают еще 18 комплексов автофиксации ПДД
В Украине заработают еще 18 камер автофиксации нарушений ПДД - в Херсоне, Одессе, Хмельницком и на Запорожье
Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает RegioNews.
Новые камеры заработают в:
городе Херсоне:
ул. Нефтяников, 4 направление прибора ул. Адмирала Макарова;
ул. Нефтяников, 13 направление прибора ул. Ивана Богуна;
ул. Перекопская, 163 направление прибора ул. 28-й Армии;
Бериславское шоссе, 46 направление направления прибора ул. Урожайная.
городе Одессе:
Южная дорога, 2 направление прибора Николаевская дорога;
Южная дорога, 39 направление прибора ул. Семена Палия;
ул. Семена Палия, 80 направление прибора ул. Академика Заболотного;
Николаевская дорога, 205 направление прибора ул. Лиманная;
просп. Небесной Сотни, 4 направление направления прибора ул. Левитана;
Николаевская дорога, 287 направление прибора Южная дорога;
просп. Шевченко, 4-е направление прибора ул. Семинарская;
просп. Добровольского, 123-я направление прибора ул. Генерала Бочарова;
ул. Семена Палия, 25-а направление направления прибора Южная дорога.
городе Хмельницком:
Винницкое шоссе, 8/1 направление направления прибора ул. Молдавская;
ул. Каменецкая, 132 направление прибора ул. Житецкого;
просп. Мира, 65 направление направления прибора Староконстантиновское шоссе.
Запорожской области:
на 526 км+613 автодороги Н-08 направление прибора г. Мариуполь;
на 2 км+372 автодороги Н-15 направление прибора г. Донецк.
Как сообщалось, с 1 ноября в Украине действуют новые правила дорожного движения.