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02 ноября 2021, 20:41 4

С 5 ноября в Украине заработают еще 18 комплексов автофиксации ПДД

02 ноября 2021, 20:41 4
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Фото из открытых источников
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В Украине заработают еще 18 камер автофиксации нарушений ПДД - в Херсоне, Одессе, Хмельницком и на Запорожье

Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает RegioNews.

Новые камеры заработают в:

городе Херсоне:

ул. Нефтяников, 4 направление прибора ул. Адмирала Макарова;

ул. Нефтяников, 13 направление прибора ул. Ивана Богуна;

ул. Перекопская, 163 направление прибора ул. 28-й Армии;

Бериславское шоссе, 46 направление направления прибора ул. Урожайная.

городе Одессе:

Южная дорога, 2 направление прибора Николаевская дорога;

Южная дорога, 39 направление прибора ул. Семена Палия;

ул. Семена Палия, 80 направление прибора ул. Академика Заболотного;

Николаевская дорога, 205 направление прибора ул. Лиманная;

просп. Небесной Сотни, 4 направление направления прибора ул. Левитана;

Николаевская дорога, 287 направление прибора Южная дорога;

просп. Шевченко, 4-е направление прибора ул. Семинарская;

просп. Добровольского, 123-я направление прибора ул. Генерала Бочарова;

ул. Семена Палия, 25-а направление направления прибора Южная дорога.

городе Хмельницком:

Винницкое шоссе, 8/1 направление направления прибора ул. Молдавская;

ул. Каменецкая, 132 направление прибора ул. Житецкого;

просп. Мира, 65 направление направления прибора Староконстантиновское шоссе.

Запорожской области:

на 526 км+613 автодороги Н-08 направление прибора г. Мариуполь;

на 2 км+372 автодороги Н-15 направление прибора г. Донецк.

Как сообщалось, с 1 ноября в Украине действуют новые правила дорожного движения.

Также в Украине хотят лишать водительских прав за превышение скорости.

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