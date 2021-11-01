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01 ноября 2021, 16:49 34

На Киевщине пьяный полицейский попал в ДТП, погиб человек

01 ноября 2021, 16:49 34
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Фото: пресс-служба Киевской областной прокуратуры
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В городе Белая Церковь сообщили о подозрении полицейскому патрульной полиции, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшему (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины)

ДТП произошло ночью 28 октября, пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской областной прокуратуры.

По данным следствия, 20-летний подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля "FORD SCORPIO", вместе со своим знакомым ехали по бульвару Александрийскому в г. Белая Церковь. Водитель не справился с управлением и врезался в электроопору, за пределами проезжей части.

В результате аварии 19-летний пассажир автомобиля получил телесные повреждения и был госпитализирован в лечебное учреждение, где на следующий день скончался.

Напомним, в Запорожье в подъезде дома нашли мужчину в крови и с отрезанным ухом.

ДТП смерть полиция авария Киевская область

 
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