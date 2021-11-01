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01 ноября 2021, 10:32 575

С 1 ноября в Украине действуют новые правила дорожного движения

01 ноября 2021, 10:32 575
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Фото из открытых источников
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С 1 ноября в Украине вступили в силу изменения в правилах дорожного движения

Как пишет RegioNews, об этом ранее сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий.

"С 1 ноября вступают в силу изменения в ПДД. Изменения по большей части обусловлены необходимостью приведения положений ПДД в соответствие к национальным стандартам Украины, а именно — ДСТУ 4100:2021 и ДСТУ 2587:2021, которые разработаны с учетом требований Конвенции о дорожных знаках и сигналах", — сообщил Билошицкий.

В частности, в Украине появятся новые дорожные знаки:

  • жилая зона, пешеходная дорожка;
  • начало населенного пункта и его окончание;
  • направления поворота;
  • места разрешенной остановки и стоянки;
  • запрет движения транспортных средств;
  • автозаправочные/электрозарядные станции;
  • место для зарядки электромобилей;
  • платная дорога и ее конец;
  • островок безопасности;
  • диагональный пешеходный переход и другие.

Кроме того, введут новую дорожную разметку:

  • для обозначения средства для успокоения движения;
  • выделенных мест парковки вдоль дорог и приближения к кольцевой развязке;
  • перед выходами с территории школ;
  • для обозначения места концентрации ДТП;
  • для обозначения выделенных мест парковки вдоль дорог.
  • к действующей вертикальной разметке добавляется новая: желто-красная.

"В ПДД были изменены требования относительно краевой дорожной разметки в соответствии с положениями ДСТУ 2587:2021, где крайовой есть только разметка 1.2. Именно Куоап изменения не коснулись, поэтому ответственность за нарушения требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог остается той, что и была", — отметил Белошицкий.

Также изменения коснутся движения велосипедистов, пешеходов и лиц с нарушением зрения:

  • новое определение велосипедной дорожки;
  • понятие велосипедной полосы и велосипедного переезда;
  • указаны права и обязанности велосипедистов, детально регламентируется, как они должны действовать во время движения;
  • регламентировано смежное движение пешеходов и велосипедистов, а также движение лиц с нарушением зрения.

"Что касается велосипедистов, то административная ответственность для них также остается неизменной, а именно по ст. 127 (нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, которые управляют гужевым транспортом, и погонщиками животных) КУоАП", — добавил один из руководителей патрульной полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине хотят лишать водительских прав за превышение скорости.

ПДД полиция водители правила

 
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