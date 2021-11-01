С 1 ноября в Украине действуют новые правила дорожного движения
С 1 ноября в Украине вступили в силу изменения в правилах дорожного движения
Как пишет RegioNews, об этом ранее сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий.
"С 1 ноября вступают в силу изменения в ПДД. Изменения по большей части обусловлены необходимостью приведения положений ПДД в соответствие к национальным стандартам Украины, а именно — ДСТУ 4100:2021 и ДСТУ 2587:2021, которые разработаны с учетом требований Конвенции о дорожных знаках и сигналах", — сообщил Билошицкий.
В частности, в Украине появятся новые дорожные знаки:
- жилая зона, пешеходная дорожка;
- начало населенного пункта и его окончание;
- направления поворота;
- места разрешенной остановки и стоянки;
- запрет движения транспортных средств;
- автозаправочные/электрозарядные станции;
- место для зарядки электромобилей;
- платная дорога и ее конец;
- островок безопасности;
- диагональный пешеходный переход и другие.
Кроме того, введут новую дорожную разметку:
- для обозначения средства для успокоения движения;
- выделенных мест парковки вдоль дорог и приближения к кольцевой развязке;
- перед выходами с территории школ;
- для обозначения места концентрации ДТП;
- для обозначения выделенных мест парковки вдоль дорог.
- к действующей вертикальной разметке добавляется новая: желто-красная.
"В ПДД были изменены требования относительно краевой дорожной разметки в соответствии с положениями ДСТУ 2587:2021, где крайовой есть только разметка 1.2. Именно Куоап изменения не коснулись, поэтому ответственность за нарушения требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог остается той, что и была", — отметил Белошицкий.
Также изменения коснутся движения велосипедистов, пешеходов и лиц с нарушением зрения:
- новое определение велосипедной дорожки;
- понятие велосипедной полосы и велосипедного переезда;
- указаны права и обязанности велосипедистов, детально регламентируется, как они должны действовать во время движения;
- регламентировано смежное движение пешеходов и велосипедистов, а также движение лиц с нарушением зрения.
"Что касается велосипедистов, то административная ответственность для них также остается неизменной, а именно по ст. 127 (нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, которые управляют гужевым транспортом, и погонщиками животных) КУоАП", — добавил один из руководителей патрульной полиции.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине хотят лишать водительских прав за превышение скорости.