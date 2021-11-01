С 1 ноября в Украине действуют новые правила дорожного движения

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С 1 ноября в Украине вступили в силу изменения в правилах дорожного движения

Как пишет RegioNews, об этом ранее сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий.

"С 1 ноября вступают в силу изменения в ПДД. Изменения по большей части обусловлены необходимостью приведения положений ПДД в соответствие к национальным стандартам Украины, а именно — ДСТУ 4100:2021 и ДСТУ 2587:2021, которые разработаны с учетом требований Конвенции о дорожных знаках и сигналах", — сообщил Билошицкий.

В частности, в Украине появятся новые дорожные знаки:

жилая зона, пешеходная дорожка;

начало населенного пункта и его окончание;

направления поворота;

места разрешенной остановки и стоянки;

запрет движения транспортных средств;

автозаправочные/электрозарядные станции;

место для зарядки электромобилей;

платная дорога и ее конец;

островок безопасности;

диагональный пешеходный переход и другие.

Кроме того, введут новую дорожную разметку:

для обозначения средства для успокоения движения;

выделенных мест парковки вдоль дорог и приближения к кольцевой развязке;

перед выходами с территории школ;

для обозначения места концентрации ДТП;

для обозначения выделенных мест парковки вдоль дорог.

к действующей вертикальной разметке добавляется новая: желто-красная.

"В ПДД были изменены требования относительно краевой дорожной разметки в соответствии с положениями ДСТУ 2587:2021, где крайовой есть только разметка 1.2. Именно Куоап изменения не коснулись, поэтому ответственность за нарушения требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог остается той, что и была", — отметил Белошицкий.

Также изменения коснутся движения велосипедистов, пешеходов и лиц с нарушением зрения:

новое определение велосипедной дорожки;

понятие велосипедной полосы и велосипедного переезда;

указаны права и обязанности велосипедистов, детально регламентируется, как они должны действовать во время движения;

регламентировано смежное движение пешеходов и велосипедистов, а также движение лиц с нарушением зрения.

"Что касается велосипедистов, то административная ответственность для них также остается неизменной, а именно по ст. 127 (нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, которые управляют гужевым транспортом, и погонщиками животных) КУоАП", — добавил один из руководителей патрульной полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине хотят лишать водительских прав за превышение скорости.