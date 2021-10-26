В Украине хотят лишать водительских прав за превышение скорости

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Водителей в Украине хотят наказывать за превышение скорости не только выпиской штрафов, но и лишать водительских прав

Как пишет RegioNews, соответствующий законопроект подал в Верховную Раду народный депутат от партии "Слуга народа" Федор Вениславский.

В случае принятия закона, нарушителей ждет:

штраф 1700 грн за превышение скорости в населенных пунктах более чем на 30 км/ч;

лишение прав от 3 до 6 месяцев за превышение скорости в населенных пунктах более чем на 50 км/ч;

лишение прав на срок от 6 месяцев до 1 года за превышение скорости в населенных пунктах более чем на 70 км/ч.

Однако к документу уже есть ряд замечаний. В частности, при автофиксации нарушения ПДД, штраф выписывают не водителю, а владельцу авто. В случае принятия документа могут возникать ситуации, когда собственников будут лишать прав незаконно.

Напомним, 13 октября в Украине заработали еще более 20 камер автофиксации нарушений ПДД.