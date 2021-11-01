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01 ноября 2021, 22:02 17

В центре Киева "заминировали" ТРЦ

01 ноября 2021, 22:02 17
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из открытых источников
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Полиция Киева получила сообщение о минировании ряда торговых центров в центре столицы.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм-канал Киев Оперативный

"Поступило сообщение о заминировании ТЦ в центральной части города, а именно -Глобус, ЦУМ и Метроград. На место направляются соответствующие службы", - отмечается в сообщении.

Людей из помещений эвакуировали.

В комментариях пользователи шутят, что это вакцинированные киевляне отомстили за ограничение доступа к ТРЦ с 1 ноября. Как известно, с 1 ноября пойти в торговый центр смогут только те, кто имеет либо сертификат о полной вакцинации от COVID-19 или ПЦР или антиген-тесты, которые были сделаны не ранее чем за 3 дня до посещения соответствующего центра.

Напомним, что 1 ноября в Черкасах "заминировали" несколько ТРЦ

Киев минирование COVID-19 тесты ТРЦ

 
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