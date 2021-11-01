В центре Киева "заминировали" ТРЦ

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм-канал Киев Оперативный

"Поступило сообщение о заминировании ТЦ в центральной части города, а именно -Глобус, ЦУМ и Метроград. На место направляются соответствующие службы", - отмечается в сообщении.

Людей из помещений эвакуировали.

В комментариях пользователи шутят, что это вакцинированные киевляне отомстили за ограничение доступа к ТРЦ с 1 ноября. Как известно, с 1 ноября пойти в торговый центр смогут только те, кто имеет либо сертификат о полной вакцинации от COVID-19 или ПЦР или антиген-тесты, которые были сделаны не ранее чем за 3 дня до посещения соответствующего центра.

Напомним, что 1 ноября в Черкасах "заминировали" несколько ТРЦ