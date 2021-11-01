Машину с нардепом Кивой остановили из - за превышения скорости - СМИ

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Машину в которой находился народный депутат Илья Кива задержали из-за превышения скорости. Депутата уже отпустили

По данным правоохранителей, Кива ехал в машине, записанной на жену народного депутата Виктора Медведчука, пишет RegioNews со ссылкой на РБК-Украина

"Он просто нарушили, ехал с бешеной скоростью, как сумасшедший. Его остановила патрульная полиция. Это никакая не спецоперация", - пояснил собеседник издания в правоохранительных органах

Собеседник также уточнил, что кроме того, что автомобиль, на котором передвигался Кива, зарегистрирован на Оксану Марченко, на машине еще и были фальшивые номера.

Сам нардеп позже заверил всех, что с документами на машину все в порядке. Это якобы даже подтвердила вызванная на место происшествия следственно-оперативная группа.

Патрульные полицейские составили протокол на водителя Кивы за нарушение ПДД и отпустили.

Он также назвал инцидент провокацией со стороны МВД.