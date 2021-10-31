В Кривом Роге полицейские освободили мужчину, которого неизвестные подвязали к потолку в подвале

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Правоохранители освободили мужчину, которого неизвестные с кляпом во рту силой затащили в подвал. Инцидент произошел в Кривом Роге на улице Владимира Великого

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на патрульную полицию Кривого Рога.

Так, во время патрулирования в Саксаганском районе полицейским поступило сообщение о похищении человека.

Заявитель рассказал, что видел, как на улице Владимира Великого двое неизвестных связанного мужчину с кляпом во рту затащили в подвал", - говорится в сообщении.

Инспекторы немедленно прибыли по указанному адресу и нашли подвал, о котором говорил заявитель. Там они обнаружили мужчину, подвешенного к потолку за автомобильный буксировочный ремень.

Руки у мужчины были связаны за спиной, а рот закрыт тряпкой и обернут скотчем. Полицейские освободили потерпевшего. 34-летний криворожец рассказал, что его избили и связали неизвестные люди, почему - не знает", - рассказали правоохранители.

Одного из предполагаемых нападавших правоохранители обнаружили неподалеку, другого - в квартире того же дома, где находится подвал. Мужчин задержали.

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