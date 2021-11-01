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01 ноября 2021, 13:46 1314

В Винницкой области посетитель кафе ударил полицейского

01 ноября 2021, 13:46 1314
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Фото: из открытых источников
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В городе Калиновка 26-летний мужчина во время задержания ударил полицейского в лицо и повредил нагрудный видеорегистратор правоохранителя

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции
Винницкой области.

Известно, что работник заведения вызвал полицию, поскольку нетрезвые посетители отказывались покидать помещение и вели себя агрессивно.

Когда полицейские прибыли на место происшествия один из мужчин проигнорировал требование выйти из кафе и учинил конфликт с сотрудником полиции, во время которого повредил нагрудный видеорегистратор правоохранителя.

Во время задержания мужчина нанес удар полицейскому в лицо", - говорится в сообщении.

Нападавшего задержали и отправили в изолятор временного содержания. Ему объявлено о подозрении.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области мужчина напал на бригаду "скорой" помощи.

полиция задержание алкоголь Винницкая область кафе

 
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