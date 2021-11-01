В Винницкой области посетитель кафе ударил полицейского
В городе Калиновка 26-летний мужчина во время задержания ударил полицейского в лицо и повредил нагрудный видеорегистратор правоохранителя
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции
Винницкой области.
Известно, что работник заведения вызвал полицию, поскольку нетрезвые посетители отказывались покидать помещение и вели себя агрессивно.
Когда полицейские прибыли на место происшествия один из мужчин проигнорировал требование выйти из кафе и учинил конфликт с сотрудником полиции, во время которого повредил нагрудный видеорегистратор правоохранителя.
Во время задержания мужчина нанес удар полицейскому в лицо", - говорится в сообщении.
Нападавшего задержали и отправили в изолятор временного содержания. Ему объявлено о подозрении.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области мужчина напал на бригаду "скорой" помощи.