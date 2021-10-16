Во Львове задержали злоумышленника, который вчера "заминировал" вокзал

Фото полиции Львовской области

Полицейские задержали злоумышленника за ложное сообщение о минировании железнодорожного вокзала в г. Львов

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции во Львовской области, передает RegioNews.

15 октября в полицию позвонил аноним и сообщил, что взорвет помещение Главного железнодорожного вокзала во Львове. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа территориального подразделения, специалисты-взрывотехники, кинологи со служебными собаками, а также сотрудники других служб полиции Львовщины, - указано в сообщении.

Отмечается, что было эвакуировано около 200 человек.

Правоохранители обследовали здание вокзала и прилегающую территорию – никаких подозрительных предметов и веществ не обнаружили.

В течение получаса полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 32-х летний житель Хмельницкой области.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает до шести лет лишения свободы.

Как сообщалось, суд дал три года мужчине за "минирование" резиденции Зеленского.

Ранее, в сентябре полиция возбудила дело из-за минирования 28 объектов на Луганщине.