В Черкассах "заминировали" несколько ТРЦ
В Черкассах в полицию поступило сообщение о заминировании нескольких торгово-развлекательных центров
Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Черкасской области Зоя Вовк, передает RegioNews со ссылкой на местное издание ПРО ВСЕ.
Проводится эвакуация людей.
Сейчас на месте происшествия работает полиция, взрывотехники и кинологи. Проводится эвакуация граждан и обследование зданий, — сообщила Вовк.
По ее словам, сообщения о минировании нескольких ТРЦ в Черкассах: "Транзит”, "Дом торговли”, "Плазма”, "Любава” поступило около 15:00.
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