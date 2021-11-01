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01 ноября 2021, 16:49 87

В Черкассах "заминировали" несколько ТРЦ

01 ноября 2021, 16:49 87
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Фото ПРО ВСЕ
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В Черкассах в полицию поступило сообщение о заминировании нескольких торгово-развлекательных центров

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Черкасской области Зоя Вовк, передает RegioNews со ссылкой на местное издание ПРО ВСЕ.

Проводится эвакуация людей.

Сейчас на месте происшествия работает полиция, взрывотехники и кинологи. Проводится эвакуация граждан и обследование зданий, — сообщила Вовк.

По ее словам, сообщения о минировании нескольких ТРЦ в Черкассах: "Транзит”, "Дом торговли”, "Плазма”, "Любава” поступило около 15:00.

Как сообщалось, 28 октября в Киеве "заминировали" Апелляционный суд.

Ранее, 16 октября, во Львове задержали злоумышленника, который "заминировал" вокзал.

эвакуация минирование Черкассы полиция ТРЦ

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