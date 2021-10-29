14:59  29 октября
В Закарпатской области обнаружили вирус полиомиелита
11:26  29 октября
С 1 ноября в Украине появятся новые дорожные знаки
17:33  29 октября
На Донбассе зафиксировали 9 нарушений, трое наших бойцов ранены
UA | RU
UA | RU
29 октября 2021, 17:13 6

На Киевщине разоблачили антиукраинскую группировку, которая призывала к захвату власти в Украине

29 октября 2021, 17:13 6
Читайте також українською мовою
Фото СБУ
Читайте також
українською мовою

Сотрудники СБУ разоблачили антиукраинскую группировку, которая призвала к захвату власти в Украине. Злоумышленники распространяли преступные призывы и провоцировали беспорядки

Об этом пишет пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что в группировку входили жители Киева и Киевской области.

Для маскировки противоправной деятельности, злоумышленники позиционировали себя как активисты общественного движения. Под прикрытием участия в массовых мероприятиях, они распространяли преступные призывы и провоцировали беспорядки, - пишет пресс-служба.

Распространяя призывы, члены группировки провоцировали расшатывание обстановки в регионе. Свои "лозунги", злоумышленники распространяли среди других участников массовых собраний, или же мероприятий на территории Киева.

Во время следственных действий по местам проживания организаторов группы, правоохранители обнаружили средства связи, которые злоумышленники использовали для координации противоправной деятельности, - добавляет пресс-служба.

Согласно ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины, лидеру группировки грозит лишение свободы сроком до 3 лет.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности и привлечения к ответственности других членов группировки.

Как сообщалось, экс-судья Апелляционного суда Луганской области обвиняется в госизмене-она работает на оккупантов.

Ранее, в апреле СБУ разоблачила интернет-агитаторов - распространяли антиконституционные призывы.

СБУ захват Киевская область активисты

Чиновников горсовета Чернигова разоблачили на хищении десятков миллионов гривен
29 октября 2021, 09:29
На Житомирщине из-за махинаций с растаможкой грузовиков государство потеряло более 10 миллионов
28 октября 2021, 15:31
На модернизации Днестровской ГАЭС украли около 20 млн грн - СБУ
27 октября 2021, 15:39
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
В тихом омуте. Как в Виннице уживается власть Гройсмана с наместником Зеленского
Ход Козырем на 184-м округе: как Зеленский сдал мэру Херсона целую область и что получит взамен
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram