На Киевщине разоблачили антиукраинскую группировку, которая призывала к захвату власти в Украине

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Сотрудники СБУ разоблачили антиукраинскую группировку, которая призвала к захвату власти в Украине. Злоумышленники распространяли преступные призывы и провоцировали беспорядки

Об этом пишет пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что в группировку входили жители Киева и Киевской области.

Для маскировки противоправной деятельности, злоумышленники позиционировали себя как активисты общественного движения. Под прикрытием участия в массовых мероприятиях, они распространяли преступные призывы и провоцировали беспорядки, - пишет пресс-служба.

Распространяя призывы, члены группировки провоцировали расшатывание обстановки в регионе. Свои "лозунги", злоумышленники распространяли среди других участников массовых собраний, или же мероприятий на территории Киева.

Во время следственных действий по местам проживания организаторов группы, правоохранители обнаружили средства связи, которые злоумышленники использовали для координации противоправной деятельности, - добавляет пресс-служба.

Согласно ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины, лидеру группировки грозит лишение свободы сроком до 3 лет.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности и привлечения к ответственности других членов группировки.

Как сообщалось, экс-судья Апелляционного суда Луганской области обвиняется в госизмене-она работает на оккупантов.