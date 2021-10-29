Чиновников горсовета Чернигова разоблачили на хищении десятков миллионов гривен

Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц Черниговского городского совета и руководителей строительных компаний на присвоении десятков миллионов гривен, выделенных на развитие социальной инфраструктуры города

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Как отмечают оперативники, должностные лица Управления капитального строительства Черниговского горсовета провели публичные закупки более чем на 218 млн грн.

Все это - для строительства и реконструкции детских садов, учреждений здравоохранения и спортивных залов и площадок в Чернигове. Победителями в тендере стали "партнерские" коммерсанты", - отметили в службе.

По данным проверки Государственной аудиторской службой, компании в несколько раз завысили стоимость строительных материалов и работ, что причинило ущерб местному бюджету на 23,5 миллиона гривен.

В рамках уголовного производства проведено одновременно более 20 обысков в офисных помещениях компаний и по адресам проживания участников схемы.

Правоохранители обнаружили черновые записи и первичную бухгалтерскую документацию, подтверждающие противоправную деятельность. Во время следственных действий руководитель фирмы пытался сжечь сметную документацию, однако правоохранители не допустили этого.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность в столичном коммунальном предприятии "Муниципальная охрана".