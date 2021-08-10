Экс-судью апелляционного суда Луганщины обвиняют в госизмене - она работает на оккупантов

Фото ГБР

Бывшему судье апелляционного суда Луганской области сообщено о подозрении в государственной измене. Сейчас она работает заместителем председателя так называемого верховного суда ЛНР

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Работники территориального управления ГБР Краматорска заочно сообщили о подозрении бывшей судье Апелляционного суда Луганской области, которая изменила присяге и активно работала на оккупационную власть Луганщины.

В 2014 году, после захвата части Луганской области российскими войсками, она не прибыла на подконтрольную украинской власти территорию. Зато бывшая судья начала активно работать на самопровозглашенную власть в ОРДЛО.

В 2014 году она вошла в состав рабочей группы ЛНР, где разрабатывала законы псевдогосударственного образования.

Также подала документы для участия в конкурсе, который объявила так называемая квалификационная коллегия судей ЛНР. По результатам конкурса она стала "судьей" ЛНР, а в дальнейшем получила должность заместителя председателя "Верховного суда ЛНР".

10 августа 2021 бывшей судье Апелляционного суда Луганской области заочно сообщено о подозрении:

- в действиях, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя, лицом, которое является представителем власти (ч. 3 ст. 109 УК Украины);

- в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110 УК Украины);

- в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Луганская областная прокуратура, оперативное сопровождение - СБУ.

Напомним, правоохранители разоблачили агентов, которые планировали взорвать сотрудника СБУ и осуществить ряд других терактов в Украине.