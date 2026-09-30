На Житомирщине мужчина потерял деньги из-за вымышленных кредитов

Фото: Национальная полиция

В Житомирской области мужчина стал жертвой мошенничества. Ему позвонили из якобы банка

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Мужчине позвонил по телефону незнакомец. Аферист убедил его, что необходимо закрыть якобы оформленные кредиты. Затем он направил мужу ссылку в мессенджере. В результате мужчина установил неизвестное приложение на телефон. После разговора приложение с телефона исчезло.

В результате мужчина узнал, что с его карточек были произведены переводы на общую сумму 42 985 гривен.

"В то же время полицейские призывают граждан быть осмотрительными и не доверять незнакомцам, которые звонят по телефону от имени банковских учреждений", - говорят в полиции.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.