На модернизации Днестровской ГАЭС украли около 20 млн грн - СБУ

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Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему во время строительно-монтажных работ на Днестровской ГАЭС. В результате махинаций госбюджет понес убытки более чем на 20 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Организаторами сделки было руководство ЧАО "Укргидроэнерго" и фактические владельцы Консорциума "Укргидроэнергострой", - рассказали в пресс-центре.

По данным оперативников, схема начала работать еще на стадии тендера, когда выбирали исполнителя работ. Были завышены объемы и стоимость работ.

В результате противоправных действий государству причинен материальный ущерб на сумму более 20 млн грн", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели серию обысков по адресам офисных помещений и домашним адресам фигурантов. В настоящее время проводятся следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к противоправной деятельности лиц.

Напомним, киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц Департамента коммунальной собственности города Киева. Их подозревают в присвоении 12 млн грн, предназначенных на цифровую трансформацию.